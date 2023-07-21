افتتحت أمس نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم بفوز تاريخي لنيوزيلندا، احدى دولتين مضيفتين الى جانب استراليا، على النرويج 1-0 ضمن المجموعة الاولى، وذلك على وقع حادثة إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المهاجم.



وخيمت حادثة إطلاق النار على الافتتاح، وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز في هذا الصدد إنه لا يوجد تهديد للأمن القومي، مؤكدا أن مستوى تهديد الأمن القومي لنيوزيلندا لم يتغير، مشيرا إلى أن «الشرطة أزالت الخطر ولا تبحث عن أي شخص آخر على صلة» بإطلاق النار.. وأن «الحكومة أجرت مشاورات مع المنظمين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والبطولة ستقام».



إلى ذلك، حققت نيوزيلندا باكورة انتصاراتها في النهائيات العالمية بفوزها على النرويج 1-0 في المباراة الافتتاحية على ملعب ادين بارك في اوكلاند أمام 42317 متفرجا.



وسجلت هانا ويلكينسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، في حين أضاعت زميلتها ريا برسيفال ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.



وتشهد النسخة الحالية وللمرة الاولى مشاركة 32 منتخبا، كما أنها المرة الاولى التي تقام في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. كما أنها أول كأس عالم تشارك دولتان في تنظيمها.



وفي مباراة اخرى، افتتح المنتخب الأسترالي مسيرته بالبطولة بالفوز 1-0 على نظيره الأيرلندي في أولى مباريات المنتخبين بالدور الأول للبطولة، وسجلت ستيفاني كاتلي الهدف الوحيد للقاء من ضربة جزاء في الدقيقة 52.