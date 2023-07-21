فرضت الصين سيطرتها على منافسات الفرق في بطولة آسيا للناشئين والشباب بكرة الطاولة التي تستضيفها العاصمة القطرية (الدوحة) بمشاركة 213 لاعبا ولاعبة يمثلون 24 دولة.



وحصد لاعبو الصين المراكز الأولى في 3 مسابقات من مجموع أربع في منافسات الفرق، فئة تحت 15 عاما للشباب، وفئة تحت 19 عاما للشباب والشابات. وأفلت من الصين لقب فئة تحت 15 عاما للشابات فقط لمصلحة اليابان.



وتأهل منتخب الصين للشباب والشابات تحت 19 عاما إلى بطولة العالم باحتلاله المركز الأول في الفئتين.



وانطلقت منافسات الفردي والزوجي في الفئتين حيث تستمر البطولة حتى الغد.



وقال خليل المهندي رئيس الاتحادين القطري والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة: أظهرت البطولة مستويات عالمية خلال المباريات النهائية خاصة في منافسات الفرق تحت 19 عاما، فالصين تملك تاريخا كبيرا في هذه اللعبة وأبطالا عالميين ومصنفين أوائل ودائما تحتكر ألقاب بطولات كرة الطاولة نظرا لقوة لاعبيها وسيطرتها على المراكز الأولى أمر طبيعي.