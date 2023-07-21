بيروت ـ أحمد عز الدين



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من وزراء الشباب والرياضة العرب المشاركين في حفل افتتاح فعاليات بيروت عاصمة للشباب العربي عام 2023 برئاسة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري د.أشرف صبحي، وبحضور الوزيرة د.هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة، ووزير الشباب والرياضة اللبناني د.جورج كلاس.



الرئيس بري أكد امام الوفد ان لبنان إما أن يكون بلد العرب أو لا يكون، وقال: لا يمكن أن يكون هناك جرح في أي بلد عربي إلا ونشعر بهذا الجرح في لبنان. واعتبر أن أكبر جرح في الجسد العربي هو الجرح الفلسطيني النازف في الضفة والقدس وقطاع غزة.



وتابع الرئيس بري: أمامكم أؤكد أنه ليس هناك من لغة يفهمها العدو الإسرائيلي إلا لغة المقاومة لردع عدوانيته في فلسطين. وأضاف الرئيس بري: لقاؤكم في العاصمة بيروت هو واحة الأمل بهذا الصيف الحار في حياة اللبنانيين الذين يتطلعون على الدوام لدعم ومؤازرة أشقائهم العرب كل العرب على مختلف المستويات خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تستدعي منا جميعا تعزيز ثقافة الحوار والاستثمار على الإرادات الصادقة بيننا كأشقاء عرب وبيننا كأبناء وطن واحد، بما يمكننا من تجاوز التحديات التي تهدد لبنان والمنطقة.



وتمنى الرئيس نبيه بري على وزراء الشباب العرب أن يناقشوا بجدول أعمالهم فكرة إنشاء برلمان للشباب العربي.



وبعد اللقاء تحدث وزير الشباب والرياضة اللبناني كلاس، فقال: قدمنا للرئيس بري مشروع عملنا في افتتاح بيروت عاصمة للشباب العربي الذي وجه إشارة من القلب للشباب العربي دولة دولة، معتبرا ان لبنان لايزال في قلب العرب وطلب ان يبقى كل العرب في قلب كل لبنان.



بدوره، قال وزير الشباب المصري د.أشرف صبحي: تشرفنا بلقاء الرئيس بري مقدرين مدى تفاعله وإحساسه العروبي الشديد ونحن وزملائي فخورون بهذا اللقاء، ونثمن جهود الوزير جورج كلاس لكي نكون القوة الداعمة المستقبلية للحاضر والمستقبل كممثلين لـ 16 دولة عربية ونقدم مثالا للشباب العربي.



من جهته، قال وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد محمد المبرقع: نحن سعداء وزملائي بلقاء دولة الرئيس وسعداء بمشاركة وحضور سورية هذه الفعالية في بيروت بمشاركة 16 دولة والهدف هو إعادة بناء الثقة للشباب وكيفية تحدي المخاطر المحدقة بهم بشكل عام نجتمع على الالفة والمحبة وشكرا جزيلا للبنان ولوزير الشباب والرياضة اللبناني وللرئيس نبيه بري على هذه الاستضافة.