القاهرة - ناهد إمام

أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ببيئة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وما توفره من تقنيات لتيسير عمل الفريق، مؤكدة أن العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز تاريخي عملاق في الجمهورية الجديدة، ليضمن تواصلا فعالا بين المؤسسات الحكومية، وخدمة أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة سها جندي، وفدا من الصحافيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات الإعلامية، وذلك ضمن جهود عرض استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وخطط ربط المصريين بالخارج بالوطن.

وثمنت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، جهود المؤسسات الإعلامية في نقل ما يحدث في مصر من إنجازات في مختلف الملفات، والتعريف بجهود الجمهورية الجديدة، وقالت إننا نعمل على قدم وساق لخدمة المصريين بالخارج على اختلاف طوائفهم وأفكارهم وأعمالهم.

وأكدت الاهتمام بجميع المصريين بالخارج على قدم المساواة، وبالعلماء والخبراء وبالعمال والسيدات والشباب والأطفال والفئات كافة، وربط الجميع بالوطن وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وحل مشكلاتهم والتأكيد على أنهم خط الدفاع الأول عن مصر وسفراء لنقل الصورة الإيجابية لما يحدث من إنجازات حقيقة في الجمهورية الجديدة.

وتابعت وزيرة الهجرة أننا نعمل على الكثير من الملفات لخدمة المصريين بالخارج، ومن بينها «مؤتمر المصريين بالخارج» المرتقب 31 يوليو الجاري، والذي يشهد إقبالا كبيرا في نسخته الرابعة بتسجيل مصريين من جميع أنحاء العالم، موضحة أننا نعمل على تنفيذ مختلف التوصيات.

وأشارت إلى أن المؤتمر القادم سينعقد بمشاركة د.محمد معيط وزير المالية، ود.نيفين القباج وزيرة التضامن، ود.رضا حجازي وزير التربية والتعليم، كما تشارك د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بحضور خاص في ختام المؤتمر، حيث تشارك إحدى الفرق الفنية بعزف مقطوعات موسيقية وطنية على هامش العشاء الرسمي.

كما استعرضت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، استراتيجية عمل الوزارة والتي تضمن ربط المصريين بالخارج في مختلف جهود الدولة المصرية للتنمية المستدامة، لافتة إلى ثقة المصريين بالخارج في الدولة المصرية، وهو ما يظهره تسجيل نحو ألف مصري بالخارج في النسخة المقبلة والتي تنطلق في نهاية يوليو الجاري.

ونوهت وزيرة الهجرة بجهود لقاء الجاليات المصرية حول العالم، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة» والتي تسهم في الاستماع لآراء المصريين بالخارج ومناقشة أفكارهم ومقترحاتهم، ومن ثم الاستفادة من تلك المناقشات وطرح مقترحاتهم على ممثلي الدولة المصرية للرد عليهم، بجانب التعريف بمختلف المزايا والخدمات والمحفزات المتاحة للمصريين بالخارج من مختلف الجهات.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن هناك تنسيقا حاليا لتعريف المستثمرين المصريين بالخارج ببرنامج الطروحات التي تقدمها الحكومة المصرية، وتعريفهم بفرص الاستثمار في مصر، والمجالات الواعدة، والتي يمكن الاستفادة منها، بجانب خارطة الاستثمار الصناعي والرخصة والذهبية وغيرها من الخطوات التي تقدم تيسيرات للمصريين بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة أن مؤتمر المصريين بالخارج سيتضمن 12 جلسة في 3 محاور: اقتصادي، سياسي تعليمي، اجتماعي خدمي، ويسبقهم عرض ما تم إنجازه للمصريين بالخارج على مدار عام، وتعريف المصريين بالخارج بما تم تحقيقه من توصيات النسخة السابقة من المؤتمر، مؤكدة أن الأفعال أهم من الكلمات الرنانة، وأن هذه المرحلة تعكس جهود العمل المستمر والدؤوب على كافة مستويات الدولة.

وأضافت أن الجلسة الاقتصادية سيتحدث فيها وزير المالية عن أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، وفتح حوار مع المشاركين، بجانب استعراض جهود البنوك المصرية لخدمة المصريين بالخارج، وتعريفهم بالسياسات النقدية والأوعية الادخارية وكيفية تحقيق مطالب المصريين بالخارج القابلة للتنفيذ.