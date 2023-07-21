بيروت - خلدون قواص

شدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري على أن بلاده حريصة على لبنان وشعبه كحرصها على المملكة وشعبها الذي يكن كل محبة واحترام للبنانيين الذين تربطهم به علاقات تاريخية اخويه مميزة، وامل بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أن تكون السنة الهجرية الجديدة على اللبنانيين سنة خير، وان تشهد انفراجا في معالجة الأزمات اللبنانية.

وأشار المكتب الإعلامي في دار الفتوى الى انه تم التأكيد خلال اللقاء بين المفتي دريان والسفير بخاري على الدور المميز الذي تقوم به اللجنة الخماسية للتوصل الى قواسم مشتركة لمساعدة اللبنانيين وإيجاد الوسائل والحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية، وان اللبنانيين هم أسرة واحدة إسلامية مسيحية في عيشهم المشترك وحفاظهم على اتفاق الطائف وتحصينه وتنفيذ كامل بنوده والبديل عنه هو المجهول، وهذا يتطلب مزيدا من الحكمة والوعي والتعاون والتضامن والتفاهم حول كيفية اتجاه البوصلة اللبنانية التي هي مكان انتظار الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما ينبغي العمل عليه بأسرع وقت ممكن لكي ينهض لبنان من كبوته بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات ليعم الاستقرار والازدهار من جديد، وهذه القضايا تقع على عاتق المسؤولين اللبنانيين الذين عليهم أن يحسموا خيارهم ويوحدوا صفوفهم للخروج مما هم فيه ليتمكن الأشقاء والأصدقاء من الوقوف مع لبنان ليبقى كعهدنا به سيدا حرا عربيا مستقلا.

وشكر المفتي دريان المملكة العربية السعودية على رعايتها واحتضانها للبنان في شتى المجالات بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية الرشيدة العاملة باستمرار لاحتضان القضايا العربية والإسلامية.