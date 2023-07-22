استهجن مجلس ادارة الاتحاد العربي للإعلام الالكتروني والتنمية المستدامة ما قام به ⁧اللاجئ الملحد سلوان موميكا‬⁩ من اعمال استفزازية للمره الثانية للمسلمين وذلك من خلال دهس نسخة من ⁧‫المصحف الشريف‬⁩ في العاصمة السويدية ⁧‫ستوكهولم‬⁩ وسط حماية من الشرطة .

وصرح نيابة عن مجلس أمناء الاتحاد رئيس مجلس الادارة السيد فيصل خليفة الصواغ قائلا: على الدول الاسلامية اتخاذ إجراءات صارمة على المستوى الديبلوماسي من خلال سحب سفرائها وتقديم مذكرات احتجاج، وعلى المستوى التجاري وقف المنتجات السويدية وعليها محاربة الافكار المتطرفة ومواجهة الاسلاموفوبيا والدعوة الى عقد اجتماع طارئ لمنظمة الاتحاد الاسلامي من اجل توحيد الصفوف امام القوانين السويدية المتعجرفة والتي لا تحترم المعتقدات والاديان والمقدسات الاسلامية والقرآن الكريم .

كما وجه الصواغ انتقادات للحكومة السويدية حيال طريقة تعاملها مع المتطرفين مما أكد أن ذلك سيؤدي الى موجات عنف تجوب العالم في المستقبل.