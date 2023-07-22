صدر مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للبترول، وجاء في المرسوم:



مادة أولى



يشكل المجلس الأعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المشار إليه، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، وعضوية كل من:



1 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.



2 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.



3 - وزير الخارجية.



4 - وزير التجارة والصناعة.



5 - وزير المالية.



6 - محافظ بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.