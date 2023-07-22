صدر مرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية.



ونص المرسوم على:



مادة أولى



يُشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، وعضوية كل من:



1 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.



2 - وزير التعليم.



3 - وزير المالية.



4 - وزير التجارة والصناعة.



5 - وزير الصحة.



6 - وزير الأشغال العامة.

مادة ثانية



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قرارا بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء برئاسة مجلس الخدمة المدنية.



وجاء في القرار:



مادة أولى



يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.



مادة ثانية



يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.