الدوحة ـ فريد عبدالباقي



حسم النادي العربي القطري الجدال حول صفقة السوري عمر السومة، وذلك بعد الإعلان عن تعاقده الرسمي مع مهاجم أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يمتد حتى 2025، تأكيدا لانفراد «الأنباء» في وقت سابق، ليواصل اللاعب السوري مسيرته مع النادي القطري الذي لعب له في الموسم الماضي وكان أحد أسباب فوز الفريق بلقب كأس أمير قطر بعد غياب دام 30 عاما. ونجح السومة في فك ارتباطه مع ناديه أهلي جدة بحصوله على مخالصة مالية مع النادي السعودي، بعد ضم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، حيث تنازل السومة عن 1.5 مليون دولار، المبلغ المتبقي له من مستحقات مالية سابقة مع النادي، كما تنازل عن رواتبه المتبقية في العام الأخير من عقده في الموسم المقبل.



وانضم السومة إلى بعثة العربي التي وصلت بالأمس إلى مدينة جيرونا الإسبانية لخوض معسكر تدريبي لمدة 3 أسابيع.



هذا، وتلقى نادي السد صدمة كبيرة قبل المغادرة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية والتي تنطلق الخميس المقبل، حيث تعرض لاعبه الجديد البرازيلي جيوفاني هنريكي لإصابة قوية في الركبة، خلال اللقاء الودي أمام الرجاء البيضاوي المغربي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وذلك في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، حيث لم تمر دقائق على تقديم اللاعب إلى وسائل الإعلام والجماهير مع الصفقات الجديدة التي تعاقد مع نادي السد وهم: ماتيوس أوريبي، والإيراني أمين حزباوي، بالإضافة إلى البرازيلي باولو أوتافيو.



وخضع جيوفاني إلى الكشف الطبي في مستشفى سبيتار، وتشير بعض التقارير الى إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ما يعني انتهاء موسمه قبل أن يبدأ مع نادي السد، وأصبح نادي السد مطالبا بالتعاقد مع محترف آخر، قبل غلق باب القيد في البطولة العربية الثلاثاء المقبل.



ومن المقرر أن يدشن السد مشواره بلقاء الوداد البيضاوي مساء الخميس المقبل، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية والتي تضم برفقتهما الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.