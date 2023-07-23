القاهرة ـ هالة عمران



وجه د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حينما تنطلق أعمال التنسيق رسميا.



وقال السيد عطا، المشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، امس إن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعا في بيانات رسمية.



وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg، مشيرا إلى انه سيتم نشر عدة أدلة إرشادية تباعا لمساعدة الطلاب على كيفية اختيار رغباتهم حينما يبدأ التنسيق رسميا.



وأضاف أن الانفوغراف الحالي يتضمن العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، والتي تم تجميعها من استفسارات وتساؤلات الطلاب خلال السنوات الماضية.