هذه الأفعال تذكي خطابات الكراهية ضد المسلمين وتشجع على العنف ونحمّل الجانب السويدي المسؤولية كاملة حيال استشرائها

الكويت تتشاور مع الدول الخليجية والعربية والإسلامية لعقد اجتماع طارئ لـ «التعاون الإسلامي» لاتخاذ خطوات ملموسة وعملية تضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال المرفوضة

ندعو المجتمع الدولي إلى نبذ خطابات الكراهية وبذل الجهود الرامية لتكريس قيم التسامح واحترام الأديان وسن قوانين وتشريعات تدين وتجرم الإساءة للأديان



أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لقيام أحد المتطرفين في مملكة السويد مرة أخرى بالإساءة إلى القرآن الكريم.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الشيخ سالم العبدالله حذر من أن مثل تلك الممارسات المتكررة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين لاسيما أنها تزامنت مع احتفالهم بالسنة الهجرية الجديدة، كما حمل الجانب السويدي المسؤولية كاملة حيال استشراء هذه الأفعال التي تذكي خطابات الكراهية ضد المسلمين وتشجع على العنف، خاصة أن الحادثة قد تكررت على يد نفس الشخص وخلال فترة وجيزة.



وعلى ضوء هذا الفعل المستنكر، أكد الشيخ سالم العبدالله أن الكويت تقوم حاليا بالتشاور والتنسيق مع دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية الشقيقة لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ خطوات ملموسة وعملية تضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال المرفوضة.



ودعا وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى نبذ خطابات الكراهية وبذل الجهود الرامية لتكريس قيم التسامح واحترام الأديان وحث المجتمع الدولي على سن قوانين وتشريعات تدين وتجرم الإساءة للأديان.