قال مركز العجيري العلمي، إن البلاد ستشهد بدءا من 29 الجاري مرحلة جديدة من مراحل فصل الصيف مرتبطة بدخول موسم المرزم الذي يعد خامس منازل فصل الصيف عند عرب البادية، والسادس في تقويم منازل الشمس والقمر.



وأضاف المركز، في بيان لـ «كونا» السبت، أن موسم المرزم المتعارف عليه عند الفلكيين بـ «الشعرى اليمانية» يتميز بشدة درجة الحرارة وارتفاعها ويبلغ الحر أشده وترتفع نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية تمهيدا لانخفاض درجات الحرارة تدريجيا وانتهاء فصل الصيف.



وأوضح أن مدة هذا الموسم تستمر 13 يوما متواصلة وفق حساب تقويم العجيري يليه موسم الكليبين وهو موسم الرطوبة المعتاد في الكويت.



وبين أنه خلال «المرزم» تشتد حرارة الأرض ويكون فيه موسم حصاد ثمار النخيل من البلح والتمر، فيما يستمر طول فترة النهار الذي يمتد 13 ساعة و36 دقيقة.



وذكر أنه في الأيام الأولى من الموسم تستمر درجات الحرارة في الارتفاع قبل أن تنخفض قليلا في آخر أيامه مع دخول الرياح الجنوبية التي تسبب الرطوبة في الأجواء.



وقال المركز إن «الشعرى اليمانية»، أو «المرزم»، هو نجم يبعد عن النظام الشمسي 8.6 سنوات ضوئية، بالتالي يعد واحدا من أقرب النجوم لكوكب الأرض.