ثامر السليم



في إطار الجهود التي تبذلها إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بأفرع البلدية في المحافظات وتكثيف حملتها «ديرتنا تستاهل»، واصل مركز النظافة لبلدية الكويت فرع الفروانية أعماله لرفع مستوى النظافة في المناطق التجارية والاستثمارية والسكنية والزراعية والحرفية والصناعية بعموم المناطق التابعة له ولمنطقة الجليب على وجه الخصوص.



وفي هذا السياق قال رئيس قسم متابعة مخالفات النظافة في فرع بلدية الفروانية مبارك المطيري، انه بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة الذي يولي اهتماما كبيرا بملف النظافة وسط إشراف مباشر من مدير عام البلدية م.سعود الدبوس ‏لمتابعة عمل إدارات النظافة في تطبيق لائحة النظافة بشأن المخالفات ومعالجة المظاهر السلبية، وبمتابعة من المسؤولين في بلدية الفروانية، قمنا بجولة ميدانية في جليب الشيوخ لمتابعة اعمال شركات النظافة وتحرير المخالفات على المحلات المخالفة والباعة المتجولين ورفع السيارات المهملة، مؤكدا حرص البلدية الدائم على مد يد التعاون لجميع الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يصب في المصلحة العامة للدولة. ولفت المطيري إلى تكثيف جهود الفرق الرقابية وتسخير الآليات والمعدات وعمال النظافة في رفع مستوى النظافة إلى جانب تفعيل تطبيق لوائح ونظم البلدية بحق المخالفين في رمي النفايات والمخالفات الإنشائية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفات النظافة.



من جانبه، قال مسؤول نوبة النظافة سالم القفيدي: قمنا بحملة تفتيشية لرفع مستوى النظافة في منطقة جليب الشيوخ ورفع السيارات المهملة والقبض على الباعة المتجولين، مؤكدا تعاون كل الجهات مع البلدية من اجل تطبيق كل المعايير والاشتراطات.



وأكد القفيدي ان هناك متابعة دائمة من قبل المسؤولين للارتقاء بالنظافة وتطبيق الاشتراطات المطلوبة منهم.



بدوره، ذكر مسؤول النوبة فهد الرشيدي، ان المشكلة تكمن في الباعة المتجولين وسكن العزاب في منطقة جليب الشيوخ بالإضافة الى السيارات المهملة، مؤكدا أن هناك تحركات لتطبيق القانون على الجميع من أجل تنفيذ تعليمات الوزير ومدير عام البلدية.