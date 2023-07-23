طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس من حلف شمال الأطلسي «الناتو» فتح ممر للحبوب في البحر الأسود وحمايته.



وقال زيلينسكي إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بشأن «فتح» ممر تصدير الحبوب في البحر الأسود، بعد أيام قليلة من انتهاء العمل باتفاقية مع روسيا بهذا الصدد.



وأوضح في تغريدة «لقد حددنا.. مع ستولتنبرغ الأولويات والخطوات المستقبلية اللازمة لفتح ممر الحبوب في البحر الأسود واستغلاله على نحو مستدام».



أتى طلب زيلينسكي بعدما بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتفيا، ملف تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.



وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، بأن الرئيسين بحثا بشكل مفصل ملف تمديد اتفاقية الحبوب. فيما أكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تبذل جهودا مكثفة كي يسود السلام.



ميدانيا، أعلنت القوات الأوكرانية أنها نفذت هجوما على مستودعي أسلحة ونفط للجيش الروسي في شبه جزيرة القرم، بينما أكدت روسيا أن سلاحها الجوي دمر 10 تجمعات للقوات الأوكرانية على محور زابورويجيا، في حين أكدت موسكو أن القوات الأوكرانية استخدمت الذخائر العنقودية على قرية بالقرب من الحدود.



وأكد حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف وقوع انفجار في مستودع ذخيرة جراء هجوم مسيرات أوكرانية على منطقة كراسنوجفارديسكي، مشيرا إلى عدم وقوع خسائر بشرية.



وقال أكسينوف إن الهجوم أدى إلى تعليق حركة المرور على سكة حديد القرم. وأضاف أن السلطات أجلت السكان من منطقة نطاقها 5 كيلومترات بعد ضربات أوكرانية استهدفت المنطقة. وقد استؤنفت حركة المرور على جسر القرم بعد تعليقها مرتين.



وقد بثت وسائل إعلام روسية مشاهد قالت إنها من استهداف مسيرات أوكرانية لمرافق بنية تحتية في منطقة كراسنوجفارديسكي في شبه جزيرة القرم.



وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا يجلب الحرب وليس السلام، وإنه هدف عسكري مشروع بالنسبة لبلاده.



وأضاف زيلينسكي، في تصريحات له، إن الجسر البري وخط السكك الحديدية، اللذين بنتهما روسيا ودخلا الخدمة في عام 2018، «لم يكونا مجرد طريق لوجستي» إنما الطريق الذي يستخدم لتغذية الحرب بالذخيرة ويتم ذلك بشكل يومي.



من جانب آخر، قالت الوزارة إنها استهدفت بضربة صاروخية تجمعا لمن وصفتهم المرتزقة الپولنديين والألمان بمدينة لفيف غربي أوكرانيا. وأضافت الوزارة الروسية أن وحداتها دمرت أيضا مستودعا لوقود الطائرات تابعا للقوات الجوية الأوكرانية في قاعدة «كاناتوفو» الجوية. من جهته، تحدث فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود عن استهداف القوات الأوكرانية بلدة جورافليوفكا في المقاطعة بقذائف عنقودية.



وأوضح غلادكوف أن القوات الأوكرانية قصفت البلدة بـ 21 قذيفة إلى جانب استهدافها بـ 3 قذائف عنقودية. كما أشار إلى تعرض البلدة ذاتها لهجوم بطائرة مسيرة.