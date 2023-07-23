استقبل بنك الخليج شريفة محمد غلوم أشرف، الفائزة في السحب نصف السنوي لحساب مليونير الدانة البالغ قيمتها مليون دينار، والذي جرى منذ أيام، وسط متابعة واسعة من الجمهور في مجمع الأفنيوز، تحت إشراف وبحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة آرنست آند يونغ.



وعقب الانتهاء من إجراءات تسليم الجائزة وإيداع مبلغ المليون دينار في حسابها الشخصي عبرت مليونير الدانة الجديدة عن فرحتها وسعادتها بهذا الحدث الاستثنائي في حياتها الذي لا ينسى، معربة عن شكرها إلى بنك الخليج الذي يحرص دائما على مكافأة عملائه. وأشارت إلى أنها كانت تبحث عن حساب ادخار يمنح العملاء جوائز متميزة، ولم تجد أفضل من حساب مليونير الدانة، مبينة أن لديها حساب «الدانة» منذ أكثر من 13 عاما، وكذلك أغلبية أعضاء أسرتها لديهم حسابات في بنك الخليج منذ سنوات طويلة.



من جانبه، قال مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج، محمد القطان: نبارك للرابحة شريفة محمد غلوم أشرف على فوزها بجائزة السحب نصف السنوي لحساب مليونير الدانة، مؤكدا حرص بنك الخليج على توفير تجربة مصرفية استثنائية ومميزة للعملاء، بالتوازي مع دورنا المجتمعي في مكافأة المدخرين وتشجيع ثقافة الادخار.