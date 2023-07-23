مبارك الخالدي



يحل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت في التاسعة مساء اليوم ضيفا على زعيم آسيا فريق الهلال السعودي في مباراة ودية تقام على ستاد الملك فهد الدولي. ويعد اللقاء اختبارا حقيقيا للفريق الأبيض الذي يستعد لخوض غمار منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التي ستنطلق ٢٧ يوليو الجاري في ثلاث مدن سعودية هي الطائف وابها والباحة، وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.



وتضم مجموعة الأبيض فرق الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي. وسيبدأ الكويت أولى مبارياته بمواجهة الوحدة 28 يوليو الجاري، ثم يلتقي الرجاء 31 من الشهر نفسه، على ان يواجه شباب بلوزداد 3 أغسطس المقبل.



وكان الكويت قد عاد مؤخرا من معسكر أقيم في تركيا، حيث لعب خلاله ثلاث مباريات وديه فتعادل مع ابها السعودي ١-١، وخسر من سابهان الايراني 0-1، ثم فاز على القادسية السعودي ٣-. وفي إطار استعداداته لخوض البطولات المدرجة على أجندته للموسم الجديد لم يجر الابيض تغيرا على جهازه الفني بقيادة الصربي بوريس بونياك، كما تمسك بمحترفيه بلال عيفه ومحمد مرهون وياسين العامري وطه الخنيسي ومهدي برحمه الذي بغيب عن اللقاء بداعي الاصابة، حيث أجرى في المغرب عملية جراحية لتنظيف الغضروف.



ودعم الأبيض صفوفه بضم أفضل لاعبي الموسم الكويتي المنتهي النجم محمد دحام قادما من نادي النصر، ليشكل اللاعب الذي يمتاز بالسرعة والمهارة اضافة فنية كبيره مع زملائه ذوي الخبرة أحمد الظفيري وفيصل زايد وفهد الهاجري وطلال فاضل ورضا هاني ويوسف ناصر. ويسبق اللقاء احتفالية يقيمها الهلال وتشمل عددا من الفعاليات أبرزها تقديم مدير الجهاز الفني البرتغالي جورج جيسوس ومواطنه روبن نيفيز والسنغالي خاليدو كوليبالي والصربي سيرجي سافيتش.



الى ذلك، بدأت الأندية المشاركة بالبطولة في التوافد على المملكة استعدادا للمشاركة في مرحلة دور المجموعات من البطولة. وكان نادي شباب بلوزداد الجزائري أول الواصلين إلى السعودية، حيث وصلت بعثة الفريق مساء أول من أمس، فيما وصلت امس بعثة فريق الوحدة الإماراتي.