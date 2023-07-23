أحرز لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد حسين الميدالية الفضية في منافسات بطولة الاتحاد الآسيوي للكراتيه للكبار المقامة في ماليزيا حاليا.



وقال الاتحاد الآسيوي للكراتيه في بيان عبر موقعه الإلكتروني إن حسين واجه في مسابقة الكاتا فردي أول من امس اللاعب الياباني كاكيرو نيشياما الذي حصل على الذهبية بفارق بسيط (3.42-2.42).



كما أحرز اللاعب عمر الجاسم الميدالية البرونزية في مسابقة كومتيه وزن تحت 75 كجم.



وتستضيف مدينة ملاكا الماليزية البطولة التي تقام في نسختها الـ 19 والتي بدأت 21 يوليو الجاري وتختتم اليوم بمشاركة ما يقرب من 400 رياضي يمثلون 31 دولة.