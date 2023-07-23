بيروت - ناجي شربل



أطلق منتخب لبنان لكرة السلة تحضيراته الداخلية لبطولة العالم التي تستضيفها الفلبين واليابان واندونيسيا بين 25 أغسطس و10 سبتمبر المقبلين بمشاركة 32 منتخبا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.



وأقام المنتخب معسكرا داخليا في بلدة جزين الجنوبية، بغياب عدد من اللاعبين الذين لم يلتحقوا بدواعي الإصابة وترتيبات خاصة بهم، وأبرزهم الأميركي المجنس أمري سبيلمان الذي يصل الاسبوع المقبل، ووائل عرقجي الذي استأنف تمارينه البدنية مع مدرب خاص في ملعب نادي النجمة بالمنارة. فيما يجري الاتحاد اللبناني لكرة السلة مباحثات لتحرير اللاعب يوسف خياط من جامعة ميشيغان الاميركية قبل 15 أغسطس، وهو الموعد الذي حددته الأخيرة لتعافي خياط من إصابة.



وتبدأ التحضيرات الفنية الجدية بمباراة مع منتخب إيران الاربعاء المقبل، وقد طرحت تذاكر الدخول في الأسواق للراغبين دعما للمنتخب الوطني في استحقاقه العالمي، علما ان لبنان يشارك في بطولة العالم للمرة الرابعة بعد 2002 في أميركا، و2006 في اليابان، و2010 في تركيا (شارك ببطاقة دعوة خاصة «وايلد كارد»).



إلا أن الاستحقاق الأبرز للمنتخب سيكون الشهر المقبل، قبل أسبوع من بدء بطولة العالم، عندما يشارك في «الاسبوع الدولي لكرة السلة» في صالة الاتحاد بالعاصمة الاماراتية أبوظبي، حيث يخوض مباراتين أمام منتخبي مصر في 17 أغسطس، والمكسيك في 18 منه، علما ان منتخبات الولايات المتحدة واليونان وألمانيا تشارك أيضا.



ويتوجه «منتخب الأرز» من أبوظبي الى اندونيسيا، حيث يخوض مبارياته في المجموعة الثامنة والتي تضم كندا ولاتفيا وفرنسا. وتعتبر المجموعة صعبة، خصوصا مع منتخبي فرنسا ولاتفيا، في حين يتطلع المنتخب الى تحقيق انتصارات في مباريات ترتيب المراكز.