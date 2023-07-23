استهلت الولايات المتحدة حاملة اللقب مشوارها في بطولة العالم للسيدات في كرة القدم بفوزها السهل على فيتنام بثلاثية نظيفة في أوكلاند ضمن منافسات المجموعة الخامسة، في حين حققت انجلترا بطلة أوروبا فوزا صعبا على هايتي المتواضعة 1-0.



وسجلت صوفيا سميث (14 و45+7) وليندساي هوران (77) الأهداف، في حين أضاعت نجمة المنتخب المخضرمة أليكس مورغان ركلة جزاء في الدقيقة 44.



وتصدرت الولايات المتحدة الساعية الى إحراز لقبها الثالث تواليا هذه المجموعة بانتظار مواجهة البرتغال مع هولندا اليوم. وفي المجموعة الرابعة، حققت انجلترا بطلة أوروبا فوزا صعبا 1-0 على هايتي التي تخوض باكورة مشاركاتها في النهائيات.



أقيمت المباراة في بريزبين أمام 44 ألف متفرج واحتاجت انجلترا الى ركلة جزاء سجلتها جورجيا ستنواي من محاولتها الثانية (29) لكي تحصد اول ثلاث نقاط في البطولة. وفي مباراة ضمن المجموعة الثالثة، استهلت اليابان مشوارها في البطولة بفوز ساحق على زامبيا بخماسية نظيفة.



وتصدرت اليابان بطلة العالم عام 2011، هذه المجموعة بفارق الأهداف عن إسبانيا التي تغلبت على كوستاريكا 3-0.