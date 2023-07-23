عاد المهاجم الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ الى فرنسا من بوابة مرسيليا بالانتقال إليه قادما من تشلسي بعقد حتى عام 2026 وفق ما أعلن الناديان. وكان تشلسي السباق الى إعلان رحيل الغابوني بالقول على موقعه الرسمي «غادر بيار-إيميريك أوباميانغ تشلسي للانضمام الى نادي الدوري الفرنسي مرسيليا»، مضيفا «نود أن نشكر بيار ونتمنى له الخير في الفصل التالي من مسيرته». وبذلك، يعود أوباميانغ الى فرنسا حيث ولد في لافال وتأسس كرويا مع أندية نيس ولافال وباستيا.



كما أعلن نادي مرسيليا عن تحرير لاعب وسطه وقائده السابق ديميتري باييت من آخر عام من عقده معه، بحسب ما أكده رئيسه بابلو لونغوريا. وقال المسؤول الاسباني في مؤتمر صحافي برفقة باييت «قررنا الا نواصل المغامرة مع قائدنا. استغرق الامر اسابيع عدة من التفكير والنقاش».