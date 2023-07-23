حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بداية هوليوودية لمسيرته في الولايات المتحدة عندما سجل هدف الفوز 2-1 لفريقه الجديد إنتر ميامي في مرمى كروس أسول المكسيكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



جمعت المباراة التي أقيمت في فورت لودردايل أمام 20 ألف متفرج وحضرها نجوم الرياضة والفن من بينهم ليبرون جيمس وسيرينا وليامز وكيم كارديشيان الذين التقطوا صورا من هواتفهم النقالة لحظة دخول ميسي أرضية الملعب، بين إنتر ميامي وكروس اسول ضمن مسابقة كأس الدوريين «التي ينظمها الاتحادان الأميركي والمكسيكي».



جلس ميسي على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لعدم جاهزيته التامة لخوض 90 دقيقة لكن الجمهور بدأ يهتف باسمه «ميسي، ميسي» منذ الدقيقة 20 مطالبا المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو بإشراكه.

وافتتح روبرت تايلور التسجيل لإنتر ميامي قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة بتسديدة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك. ثم جاءت لحظة دخول ميسي الى أرضية الملعب في الدقيقة 54 عندما وقف له الجمهور تصفيقا.

بيد ان كروس اسول أدرك التعادل بواسطة انتونا (65). وحاول النجم الارجنتيني مرارا وتكرارا من خلال تموين زملائه بالكرات المتقنة أو من خلال محاولات فردية الى ان احتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع فانبرى لها من فوق الحائط لتستقر في أعلى الشباك مانحا الفوز لفريقه.

كما شارك أيضا في المباراة زميل ميسي السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس. وقال ميسي بعد المباراة «كنت أدرك أنه يتعين علي التسجيل، لقد كانت اللقطة الأخيرة في المباراة.

كنت اريد التسجيل لكي لا نذهب الى ركلات الترجيح. كان من الأهم جدا بالنسبة الينا ان نحقق الفوز. إنها مسابقة جديدة وستمنحنا ثقة كبيرة بالتقدم الى الأمام».

وعلق النجم الانجليزي السابق ديفيد بيكام أحد مالكي إنتر ميامي على الهدف بقوله «لكي اكون صريحا، عندما رأيت الحكم يمنح ركلة حرة مباشرة، أدركت بأنها الطريقة المثلى لنهاية المباراة، لاسيما عندما تملك لاعبين على أرضية الملعب امثال ليو وسيرجيو، هذا ما يقومان به».



ووزع منظمو المباراة مجانا، أعلاما وردية (ألوان نادي إنتر ميامي) تحمل صورة ميسي ورقمه الى الجمهور لدى دخوله الى المدرجات، كهدية تعويضا لهم على الأموال الطائلة التي دفعوها لمشاهدة النجم الارجنتيني فقد بيعت أرخص بطاقة لحضور باكورة مباريات ميسي بـ 160 دولارا، أما الأعلى فبلغت فيمتها 8800 دولار، وهو رقم قياسي لهذه المسابقة.