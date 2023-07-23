شارك نجم مسلسل (Succession)، الذي يحظى بشعبية كبيرة، براين كوكس مع مئات الممثلين البريطانيين الآخرين في تجمع بوسط لندن أمس الأول، دعما لإضراب زملائهم الأميركيين من ممثلي هوليوود، احتجاجا على تدني أجورهم والخطر الذي يشكله الذكاء الاصطناعي عليهم.



ومن بين الذين شاركوا أيضا في التظاهرة أيضا إيميلدا ستونتون بطلفة «ذي كراون» و«هاري بوتر»، وسايمون بيغ الذي شارك في «ميشن إمباسبل»، وهايلي أتويل صاحبة شخصية بيغي كارتر في عالم أفلام «مارفل»، وجيم كارتر بطل «داون تاون آبي»، في حي ليستر سكوير الذي يضم دور السينما في العاصمة البريطانية ومنها «أوديون».



وأعرب المتظاهرون الذين حملوا أعلام نقابة الممثلين البريطانيين «إكويتي» عن تضامنهم مع نظيرتها الأميركية نقابة ممثلي الشاشة الأميركيين (ساغ-أفترا).

وبدأ نحو 160 ألف ممثل تلفزيوني وسينمائي أميركي الأسبوع الفائت إضرابا يضاف إلى ذلك الذي ينفذه كتاب السيناريو منذ أسابيع. وتتسبب هذه الحركة الاجتماعية المزدوجة في أسوأ حالة شلل في القطاع منذ أكثر من 60 عاما.

وفي التحرك اللندني الداعم، قال الممثل الاسكتلندي براين كوكس (77 عاما) الذي يؤدي دور قطب الإعلام لوغن روي في مسلسل «ساكسيشن» عبر منصة «إتش بي أو» في تصريح لوكالة «فرانس برس» إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة السينمائية يشكل تهديدا «خطيرا جدا» ينبغي وقفه.