رسميا.. صدر قرار وزاري بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية في جامعة University College London في المملكة المتحدة.



وجاء في القرار:



مادة أولى



إضافة البرامج الدراسية والدرجات العلمية التالية الى القرار الوزاري رقم 2020/40 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة:



M - Accounting & Finance - University College London



مادة ثانية



يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الاسبوع الدراسي.



مادة ثالثة



يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



مادة رابعة



يجب ألا يكون برنامج الماجستير تنفيذيا.



مادة خامسة



يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.



مادة سادسة



يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.



كما صدر قرار وزاري بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بالتخصصات الهندسية بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في The Catholic University of America في الولايات المتحدة الأميركية.



وجاء في القرار:



مادة أولى



إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بالتخصصات الهندسية بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في The Catholic University of America في الولايات المتحدة الأميركية.



مادة ثانية



لا ينطبق هذا القرار على:



1 - الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.



2 - الطلبة الحاصلين على قبول للدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023م بحد أقصى.



مادة ثالثة



يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.



مادة رابعة



يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.