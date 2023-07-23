شارك قصر كنسينغتون صورة جديدة للأمير جورج وهو يبتسم، حيث بدت علامات النضوج على وجهه، في حين ظهر بقميص أزرق منقوش وبنطلون أزرق مخضر ليصفه المتابعون بالشاب الذي يشبه والده. كما شارك العديد منهم كيف تغير على مر السنين.



ونشر أمير ويلز ويليام وزوجته كيت ميدلتون صورة جديدة لابنهما الأكبر جورج بمناسبة عيد ميلاده العاشر في 22 يوليو الجاري.



وتظهر الصورة، التي التقطتها المصورة ميلي بيلكنغتون في وندسور خلال وقت سابق من شهر يوليو الجاري الأمير جورج يبتسم للكاميرا وهو يجلس على درج من الحجر مرتديا قميصا مطوي الأكمام وسروالا وحذاء أنيقا بني اللون.



وشاركت حسابات ومواقع إلكترونية عديدة خبر احتفال جورج بعيد ميلاده العاشر فتصدر اسمه الـ «ترند» حول العالم.



وجورج هو حفيد الملك تشالزالثالث، وهو الثاني في ترتيب ولاية العرش بعد والده الأمير ويليام.



ولد جورج عام 2013، وهو أكبر أبناء الأمير ويليام وكيت ميدلتون، وله أخت هي الأميرة شارلوت التي بلغت الثامنة في مايو الماضي، والأمير لويس البالغ 5 أعوام.