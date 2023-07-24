

عبدالله الراكان



كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات د.أحمد الحسيني، عن أن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أصدر تعميما وزاريا بشأن ضمان العلم بالقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة بعمل الوزارة. وقال الحسيني في تصريح صحافي، إن التعميم يأتي ضمن سلسلة القرارات الإصلاحية التي تبناها الوزير منذ توليه الحقيبة الوزارية لتصحيح المسار والارتقاء ببيئة العمل وتطوير أداء العاملين وحماية حقوقهم من الضياع. وبين أن التعميم تضمن 5 قرارات جاءت كالاتي:



مادة 1: توزع القرارات والقوانين واللوائح والتعاميم ذات الصلة بعمل الوزارة على جميع موظفي الوزارة.



مادة 2: يكون الوكيل المساعد لكل قطاع مسؤولا عن ضمان وصول القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة بعمل الوزارة إلى علم كل موظفي الوزارة.



مادة 3: يتم توزيع القوانين اللوائح والقرارات والتعاميم من خلال نماذج استلام يوقع عليها رئيس القسم المعني بكل قطاع من قطاعات الوزارة.



مادة 4: على كل إدارة معنية بالوزارة التنسيق مع مركز نظم المعلومات لرفع القوانين اللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة بالموظفين والمعمول بها في الوزارة على موقع الوزارة الإلكتروني تنفيذا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الإطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية رقم 62 لسنة 2021



مادة 5: على الجهات المعنية، كل فيما يخصه التقيد بهذا التعميم من تاريخ صدوره.