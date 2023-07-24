ثامر السليم



أعلنت وزارة التعليم العالي عن خطة الشواغر للبعثات الخارجية للطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة «النظام الموحد» أو ما يعادله بقسميه العلمي والأدبي الحاصلين على الثانوية عامي 2021 -2022 و2022-2023.



وقالت وكيل وزارة التعليم بالتكليف لمياء الملحم إنه تم فتح باب التسجيل في خطة الشواغر للبعثات الخارجية لهذا العام اعتبارا من أمس الأحد ويستمر حتى تمام الساعة 2:00 ظهرا من يوم غد الثلاثاء عبر موقع الوزارة الإلكتروني.



وأوضحت الملحم أنه يشترط للتسجيل في خطة بعثات الشواغر في التخصصات الطبية: طب بشري وطب الأسنان في الدول الأجنبية تقديم شهادة اختبار الأيلتز الأكاديمي/ UKVI بدرجة 6.5 كحد أدنى، وألا تقل عن درجة 6 في أي بند من بنود الاختبار، أو ما يعادل ذلك للدرجة الكلية والبنود في اختبار «التوفل»، أما التخصصات الطبية في الدول العربية فهي وفقا للشروط المعلنة في خطة الشواغر.



وذكرت أنه في حال رغبة المقبولين في خطة بعثات الوزارة للعام الجامعي 2023-2024 أو بخطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية أو بعثات التميز بالتقديم لخطة بعثات الشواغر، فيجب عليهم الانسحاب من تلك البعثة حتى يتسنى لهم التسجيل في خطة الشواغر، علما أنه في حال عدم قبولهم في خطة الشواغر فلن تتم إعادة المقعد الذي تم الانسحاب منه، مشددة في الوقت ذاته على أنه لا يحق للطالب التسجيل بخطة الشواغر في حال تسجيله في أي من مؤسسات التعليم العالي الأخرى: جامعة الكويت أو جامعة عبدالله السالم، أو خطة المنح الدراسية لخارج الكويت، أو«التطبيقي».



وتابع: يحق للوزارة إلغاء التسجيل في حال الإخلال بهذا الشرط، ويجب الإطلاع على التخصصات المدرجة في الخطة وتوصيفها العلمي وشروط القبول بالجامعات لكل تخصص، حيث تم إدراج التخصصات في خطة الشواغر بالنسب المئوية المعتمدة بخطة البعثات السنوية، وسيتم الفرز وفق أدنى نسبة تم قبولها بكل تخصص في خطة البعثات السنوية باستثناء تخصصي الطب البشري وطب الأسنان، مؤكدة على جميع الطلاب والطالبات المتقدمين لخطة الشواغر ضرورة الاطلاع على شروط التسجيل، حيث يعتبر تسجيل الطالب ملغى في حال عدم إدخال أو استكمال المستندات المطلوبة المحددة في الموقع الإلكتروني للوزارة قبل انتهاء الموعد المحدد للتسجيل:



https://www.mohe.edu.kw/site/AR/eServices/ServiceDetails/7؟PageID=3