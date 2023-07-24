فاز الاسباني كارلوس ألكاراز المصنف أول عالميا والمتوج الأحد الماضي بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في التنس، مجددا في مسابقة كأس هوبمان المختلطة في نيس عندما تغلب على الكرواتي بورنا تشوريتش السبت، لكنه لم يمنع إقصاء منتخب بلاده قبل مباراة الزوجي ضد كرواتيا.



وفاز ألكاراز بالمجموعة الأولى 6-3، وخسر الثانية 6-7، قبل أن يحسم الشوط الفاصل السوبر 10-5.



لكن حتى قبل دخوله أرضية الملعب، كانت إسبانيا خارج المنافسة بعد هزيمة مواطنته ريبيكا ماساروفا أمام دونا فيكيتش 2-6 و1-6، حيث كانت إسبانيا بحاجة الى الفوز على كرواتيا 3-0 كي تأمل في بلوغ الدور النهائي.



وكان ألكاراز حقق الفوز الوحيد لإسبانيا في مواجهتها التي خسرتها أمام بلجيكا 1-2 الجمعة، ثم خسر مباراة الزوجي المختلط.



وتعتبر كأس هوبمان مسابقة مختلطة، حيث يتم تقسيم الدول الست المشاركة والمكونة من لاعب ولاعبة، إلى مجموعتين من ثلاثة منتخبات، يلتقي كل منتخب المنتخبين الآخرين في مجموعته بمباريات فردي سيدات، فردي رجال، ثم زوجي مختلط، ويتأهل بطل كل مجموعة الى الدور النهائي.



وانحصرت المنافسة على بطاقة المجموعة الثانية بين كرواتيا وبلجيكا، وستتحدد لاحقا عقب مباراة الزوجي المختلط بين كرواتيا وإسبانيا.



وحسمت سويسرا بطاقة المجموعة الأولى في هذه المسابقة على حساب الدنمارك وفرنسا.