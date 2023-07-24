مُنعت الروسية فيرا زفوناريفا من الدخول إلى پولندا للمشاركة في إحدى دورات التنس للمحترفات، حسبما أعلنت السبت وزارة الداخلية الپولندية.



ونشرت الوزارة بيانا جاء فيه «بتاريخ 21 يوليو قام حرس الحدود الپولندي بمنع لاعبة تنس روسية من الدخول».



وأضافت «حاولت فيرا زفوناريفا دخول بلادنا وبحوزتها تأشيرة صادرة من فرنسا من خلال رحلة قادمة من بلغراد».



وقالت السلطات الپولندية إن اللاعبة التي كان من المتوقع أن تشارك في دورة وارسو التي تنطلق اليوم، بقيت عالقة في منطقة الترانزيت في مطار وارسو لساعات عدة قبل أن تستقل طائرة متوجهة الى بودغوريتشا (عاصمة مونتينيغرو) السبت.



وحسب وزارة الداخلية الپولندية، فإن اللاعبة البالغة من العمر 38 عاما موجودة على لائحة الأشخاص «غير المرغوب بهم» في پولندا.