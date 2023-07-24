أعلن الحوثيون في اليمن بدء عملية تفريغ النفط الخام من خزان الناقلة «صافر» المتهالك إلى سفينة بديلة قبالة محافظة الحديدة على البحر الأحمر غربي البلاد.



وقال زيد الوشلي رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة والتقييم الشامل لـ«صافر» لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية إن التفريغ بدأ فعليا امس، في عملية قد تستغرق عدة أسابيع.



وأوضح الوشلي أن العملية التحضيرية النهائية بدأت أمس الأول وتمثلت في عملية المسافنة (تثبيت السفينتين بجوار بعضهما)، بالإضافة إلى تركيب الأجزاء الخاصة لضمان عدم الاحتكاك بينهما، وكذلك عملية الربط وتركيب الأنابيب المعدة لعملية نقل النفط الخام من «صافر» إلى السفينة البديلة.



واعتبر أن الوصول إلى هذه النقطة يمثل نجاحا كبيرا، وهو «نتاج لتعاون الجميع مع الأمم المتحدة».



وكانت الأمم المتحدة قد سلمت الاثنين الماضي جماعة الحوثي سفينة بديلة في إطار مهمة عاجلة لتجنب تسرب نفطي محتمل من ناقلة صافر المتهالكة والخاضعة لسيطرة الجماعة قبالة الحديدة على البحر الأحمر.



ويقع خزان «صافر» في منطقة رأس عيسى قبالة محافظة الحديدة في البحر الأحمر، وهو عبارة عن باخرة عائمة تستخدم لتفريغ النفط الخام القادم من حقول صافر النفطية في محافظة مأرب الواقعة على بعد 170 كيلومترا شرق صنعاء.



وتوقفت عملية الضخ عبر الأنابيب من حقول صافر النفطية إلى الخزان وكذلك عملية التفريغ منه منذ أواخر العام 2014.



ويحوي الخزان حاليا نحو مليون و140 ألف برميل من النفط الخام، وكانت قد توقفت عمليات الصيانة له منذ العام 2015، ما تسبب بتآكله.