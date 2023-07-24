أطلقت الصين خطة عمل مدتها ثلاث سنوات لمنع الأنواع الغريبة الغازية من دخول الموانئ الحدودية في جميع أنحاء البلاد، وذلك في إطار الجهود الرامية لحماية الأمن الإيكولوجي والتنوع البيولوجي في البلاد.



وتواجه البلاد مخاطر متزايدة من الأنواع الغريبة الغازية بسبب التطور السريع للتجارة الدولية وتبادل الأفراد المتكرر عبر الحدود في السنوات الأخيرة، وفقا للهيئة العامة للجمارك.



وقالت الهيئة المذكورة إنه تم اعتراض ما مجموعه 1405 أنواع حية من الحيوانات والنباتات الممنوعة من دخول البلاد، خلال النصف الأول من هذا العام، كما تم تفكيك عدد من العصابات الإجرامية التي استوردت حيوانات أليفة غريبة بشكل غير قانوني.



وأشارت الخطة المذكورة إلى أنه سيتم تعزيز تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الذكية للسماح بالإنذارات المبكرة ضد الأنواع الغريبة التي تدخل البلاد، داعية إلى ضرورة تعزيز إجراءات تحليل المخاطر وفحص الحجر الصحي.



ولفتت الخطة إلى أن الهيئة العامة للجمارك ستعمل أيضا مع الإدارات الحكومية الأخرى لمنع وصول الأنواع الغريبة على نحو فاعل.