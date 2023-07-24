العمر: حريصون على دعم جهود التنمية المهنية للطلبة والشباب وتقديم الأفضل لهم



وقع بيت التمويل الكويتي «بيتك» مذكرة تفاهم مع الجامعة الأسترالية تتضمن تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات التدريب والتعليم واستقطاب المواهب وتنظيم ورش عمل وأنشطة وبرامج تعليمية واجتماعية مختلفة، كما تعزز دور «بيتك» الرائد في أداء رسالته بدعم الأنشطة الطلابية والأكاديمية للمساهمة في ارتقاء العملية التعليمية ودعم البحث العلمي.



وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة في «بيتك» زياد عبدالله العمر، ومساعد رئيس الجامعة الاسترالية للخدمات المساندة م.صقر الشرهان وعدد من المسؤولين من الطرفين.



وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، قال رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة في «بيتك» زياد العمر، إن المذكرة ستفتح آفاقا جديدة للتعاون الأكاديمي والمهني بين «بيتك» والجامعة الأسترالية بما يشكل قيمة مضافة للطرفين.



وأضاف العمر أنه ضمن اطار مذكر التفاهم، سيستقطب «بيتك» الطلاب المتميزين في برامجه الصيفية وذلك لرفع كفاءاتهم وتأهيلهم مهنيا لمستقبلهم العملي، وذلك ضمن اطار حرص البنك على تعزيز مكانته على مستوى مؤسسات القطاع الخاص بتأهيل وتوظيف الشباب الكويتي المبدع والعمل على توفير كل عناصر النجاح لهم مع إتاحة الفرصة أمامهم لبناء مسيرة مهنية ناجحة باعتبار العناصر الوطنية في المؤسسات من أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة.



وأكد أن «بيتك» حقق العديد من الإنجازات في مجال دعم الطلبة والعملية التعليمية بشكل عام، منوها بأن لدى «بيتك» علاقة متميزة وشراكات إستراتيجية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، ومؤكدا المضي قدما في هذا الالتزام والاستمرار بتقديم الأفضل دائما لدعم جهود التأهيل والتنمية المهنية للطلبة والشباب.



من جانبه، قال مساعد رئيس الجامعة للخدمات المساندة م.صقر الشرهان: أبارك لكلا الطرفين هذه الخطوة، حيث يهدف توقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة الأسترالية وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى تمكين التقدم وتبادل الخبرات من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للانخراط في بيئة العمل لدى البنك وتشجيعهم على المشاركة في برامج التدريب الصيفية لديه.



من جهتها، ستقوم الجامعة بإتاحة الفرصة للبنك لاستخدام مرافقها لتدريب موظفيه من قبل القسم المختص لدى الجامعة الأسترالية، بالإضافة إلى إقامة عدة حملات توعوية مشتركة بما يصب في مصلحة الأجيال الصاعدة.