أعلن بنك Nomo البنك الرقمي من بنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان عن شراكة استراتيجية مع شركة أعيان العقارية وشريكها الإستراتيجي شركة J.L.L لتوفير مجموعة من الخدمات العقارية المتكاملة الخاصة بامتلاك وحدات عقارية بسوق المملكة المتحدة لعملائه في الكويت والمنطقة.



وقال نائب المدير العام في بنك بوبيان صالح المنصور تعليقا على ذلك: مرة أخرى يأتي بنك Nomo بشراكة جديدة ليعزز ريادته في سوق التمويل العقاري في المملكة المتحدة ويثبت قدرته على تلبية احتياجات عملائه المختلفة في الكويت والمنطقة بشكل أفضل متضمنا حلولا تمويلية متنوعة بمزايا تنافسية وفترات سداد تناسب مختلف الشرائح، ليكون Nomo هو أفضل خيارات التمويل العقاري المتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة. وأضاف أن الشراكة الجديدة مع شركة أعيان العقارية الرائدة في الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة تأتي ضمن التزام بنك Nomo بتطبيق استراتيجيته لتقديم أفضل حلول التمويل العقاري المتكامل بما يتماشى مع متطلبات السوق العقاري لعملائنا الراغبين في شراء وحدات استثمارية أو سكنية خاصة في المملكة المتحدة.



وأوضح أن سلسلة الخدمات المقدمة من شركة أعيان العقارية وشريكها الإستراتيجي شركة J.L.L المتخصصة في القطاع العقاري العالمي صممت خصوصا لكسب ثقة جميع عملاء بنك Nomo والتمتع بتقديم مستويات عالية من الخدمة والمرونة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفا أن Nomo متواصل بصورة مستمرة مع عملائه للوصول إلى أفضل ما يناسب تطلعاتهم الاستثمارية.



من جانبه، قال مساعد الرئيس التنفيذي في شركة أعيان العقارية عبدالله الصانع: نسعد بهذا التعاون المثمر مع بنك Nomo لتقديم باقة من الخدمات العقارية المبتكرة والفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لاسيما أن امتلاك عقار في المملكة المتحدة أصبح واحدا من اساسيات الاستثمار العقاري الآمن وهو ما نلتزم بتقديمه وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة التي تحمي كل الأطراف وأولها العميل.



وأوضح أن الخدمات المقدمة من شركة أعيان العقارية بالتعاون مع J.L.L تشمل اختيار المشاريع والمناطق والوحدات السكنية من خلال الإطلاع على الوحدات السكنية المتوافرة ومواصفاتها بشكل تفصيلي قبل عرضها على عملاء Nomo ومقارنة أسعار الوحدات المعروضة للبيع بالأسعار السائدة في السوق. وأضاف: تقدم أعيان العقارية المشاريع لعملاء بنك Nomo بصورة واضحة وشفافة، وتحرص على تواصل العملاء مع مجموعة من أفضل المستشارين القانونيين المتخصصين في عملية البيع والشراء، بالإضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع المتمثلة بإدارة العقارات وأملاك الغير بالتعاون مع شركات متخصصة ومرموقة في بريطانيا وذلك لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للعميل المستثمر.