أنور المضف: المؤشرات المالية تؤكد متانة مركزنا المالي والحفاظ على مستوى ربحية جيد

نجحنا في إنهاء النصف الأول بتحقيق نتائج مقبولة بفضل إستراتيجية عملنا المرنة والمتوازنة

جهاد الحميضي: نواصل مواكبة احتياجات العملاء.. وتقديم أفضل الخدمات والابتكارات

«المتحد» مستمر في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي بهدف إثراء ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬للعملاء



أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الـ 6 المنتهية في 30 يونيو 2023، محققا بذلك صافي أرباح بلغ 20.5 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 20.2 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 1%.



وقد حقق البنك إجمالي أرباح تشغيلية في النصف الأول من 2023 بلغ 42.7 مليون دينار، مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 46.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت الموجودات 4.54 مليارات دينار بنهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 4.71 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2022.



وكذلك بلغت محفظة التمويل 3.28 مليارات دينار في يونــــيو 2023، مقــارنـة بـ 3.41 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2022، وحافظ البنك على معدلات جيدة لمعيار كفاية رأس المال بمعدل 18.32% كما في 30 يونيو 2023 وهو ما يتخطى المستوى الذي تطلبه الجهات الرقابية، مما يزيد من فرص التوسع المستقبلي على مستوى التسهيلات الائتمانية، الأعمال والعمليات.



هذا، وحقق البنك عائدا على متوسط حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ 8.4%، 0.9% على التوالي في 30 يونيو 2023، وبلغ العائد على السهم 7.5 فلوس للسهم (7.4 فلوس في يونيو 2022).



مركز مالي متين



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد د.أنور المضف: «مازالت الأسواق المالية تعاني من آثار عدم الاستقرار وعلى الرغم من ذلك مازلنا نواصل جهودنا بحذر للاستفادة من فرص البيئة التشغيلية المتاحة في الكويت».



وأضاف: «من منطلق المؤشرات المالية التي حققها البنك أكدنا قدرته على متانة مركزه المالي والحفاظ على مستوى ربحية جيد، معتمدا على استراتيجية متحفظة ونزعة متدنية للمخاطر. هذا بالإضافة إلى أداء البنك المتوازن واحتفاظه بقدرته على النمو».



وأكد المضف أن البنك الأهلي المتحد نجح في إنهاء النصف الأول من 2023 بنتائج مقبولة بفضل إستراتيجية عملنا المرنة والمتوازنة، وما نستند إليه من أسس مالية قوية واستراتيجية واضحة وتوافر كفاءات مصرفية متميزة.



وأشار المضف إلى التزام البنك بتطبيق قواعد راسخة للحوكمة واستمرار جهوده في دعم مختلف فئات المجتمع من خلال برنامجه الطموح للمسؤولية المجتمعية.



شكر وتقدير



وتوجه المضف بالشكر الى مساهمي البنك على ما قدموه من دعم ومساندة للبنك، كما توجه بالشكر الى عملاء البنك الكرام لولائهم الدائم وثقتهم وتفاعلهم مع ما يقدمه لهم البنك من خدمات جديدة أكثر ملاءمة لمتغيرات الحياة، وخاصة الخدمات المصرفية الرقمية بما لها من قدرة ومرونة في تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.



وأعرب عن شكره وتقديره لموظفي البنك على ما أظهروه من إخلاص وتفان في العمل، مؤكدا اعتزاز البنك الأهلي المتحد بثروته البشرية التي يعتبرها الركيزة الأساسية لاستمرار نجاح البنك وتقدمه.



وفي تعليقها على الأداء المالي للبنك في النصف الأول، قالت الرئيسة التنفيذية للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: «استمر البنك في الحفاظ على الربحية بالنصف الأول من 2023، رغم كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد بشكل عام، حيث تم تحقيق هذا التوازن من خلال القدرة على الإدارة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطرة، حققنا هذا الأداء المتوازن، والذي يعزز ثقتنا في نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك».



وأضافت: «مازلنا نواصل تركيز جهودنا لمواكبة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، ونفخر بتأكيد دورنا الرائد ومكانتنا المرموقة، وقدرتنا على تقديم أفضل العروض والخدمات التي تعتمد على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة بما يحقق أفضل المستويات والخدمات المصرفية للعملاء. كما يواصل البنك جهوده للحفاظ على مكانته في طليعة البنوك المحلية في الكويت من خلال تقديم حلول مالية تمويلية وأوعية ادخارية متميزة».



التحول الرقمي



وأكدت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد مازال يواصل مبادراته التحول الرقمي في إطار رؤية استراتيجية لإثراء ‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬لعملاء البنك ‬وتلبية ‭ ‬جميع‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وتحقيق‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تطلعاتهم، ومدهم بالحلول والخدمات المصرفية المبتكرة، موضحة أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لكل المؤسسات وهو الخيار الأمثل لتطوير آليات العمل المصرفي. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



‬وأشارت الحميضي إلى ان البنك الأهلي المتحد يواصل مساعيه لتنمية الكفاءات المصرفية وتوفير كل سبل الدعم لموارده البشرية من خلال بيئة عمل جاذبة وقادرة على تطوير الأعمال. كما أكدت الحميضي أن البنك يمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق الاستدامة الشاملة.



وأضافت: «البنك الأهلي المتحد باعتباره أول بنك قام بإطلاق عملياته في الكويت منذ أكثر من 80 عاما، استطاع أن يقوم بدور بارز في العمل المجتمعي، وأثبت على مدار هذه السنوات قدرته على تقديم نموذج يحتذى في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ليقدم تجربة رائدة ومتميزة في هذا المجال كما هي إنجازاته الدائمة على مختلف الأصعدة».



وفي ختام تعليقها تقدمت الحميضي بخالص الشكر إلى بنك الكويت المركزي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمي البنك وعملائه الكرام. وأعربت عن جزيل الشكر للإدارة التنفيذية بالبنك، وجميع موظفيه على جهودهم المتميزة وتفانيهم في عملهم.



جوائز عالمية مرموقة



حصد البنك العديد من الجوائز خلال النصف الأول من عام 2023، حيث توجت مجلة ميد العالمية، المرموقة ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، جهود وإنجازات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في البنك الأهلي المتحد، جهاد الحميضي، بمنحها جائزة المصرفي الإسلامي للعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك تقديرا لقيادتها الاستثنائية على مدار مسيرتها المهنية التي استمرت لأكثر من 38 عاما ودعمها للابتكار التكنولوجي في القطاع المصرفي، وخبراتها المتنوعة، وعضويتها النشطة في العديد من مجالس إدارات المؤسسات.



وتقديرا لجهوده الاستثنائية في حماية عملائه ومكافحة الاحتيال، حصد البنك الأهلي المتحد جائزة التميز في حماية العملاء ومكافحة الاحتيال من مجلة ميد العالمية، المرموقة ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وقد نال البنك هذه الجائزة استنادا إلى تطبيق التدابير الأمنية المتقدمة وأنظمة الكشف عن الاحتيال وبروتوكولات حماية العملاء.



تصنيفات ائتمانية جيدة



يحظى البنك الأهلي المتحد بتصنيفات مرموقة على المستوى الدولي، حيث قامت وكالة فيتش في 2 مايو 2023، بتثبيت تصنيف عجز المصدر طويل الأجل (IDR) عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتثبيت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى القصير عند «F1»، تأكيد القدرة الذاتية للبنك (VR) عند «-bbb»، وتصنيف الدعم الحكومي (GSR) عند «a».



أفضل بنك بالتدقيق الشرعي في الكويت



حصد البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل بنك في التدقيق الشرعي الداخلي في الكويت لعام 2023 من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية المرموقة، وذلك استنادا إلى كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الشرعي، ومصفوفة تقييم المخاطر الشرعية، ودليل إجراءات التدقيق الشرعي وكذلك أساليب التدريب الشرعي الفعال، والتنفيذ الفعال لتعليمات حوكمة الرقابة الشرعية مع التنظيم العالي لهيكل التدقيق الشرعي الداخلي مما يضمن كفاءة وفاعلية عمليات التدقيق الشرعي بالإضافة إلى مساهمة البنك في تعزيز الصيرفة الإسلامية من خلال إعداد وتقديم المواد الإعلامية المتعلقة بالتوعية المالية الإسلامية في قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للبنك، مع إلمام فريق التدقيق الشرعي الداخلي بالبنك بالمعارف والمهارات اللازمة للتميز في أداء مهامهم.



وبالإضافة لما سبق حصل البنك الأهلي المتحد على شهادة الآيزو 9001:2015 المرموقة للبنية التحتية لتقنية المعلومات، وذلك للعام الثاني على التوالي مما يعكس ريادة البنك وتفوق نموذج عمله في مجال تقنية المعلومات، وقدرته على تطبيق أعلى معايير الخدمات التقنية لضمان الجودة والاستمرارية والأمان لجميع العمليات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه، حيث تعد هذه الشهادة معيارا معترفا به دوليا لإدارة الجودة والذي تم تطويره ونشره من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.