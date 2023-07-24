أحرز المنتخب الوطني للكراتيه أمس ميداليتين فضية وبرونزية في ختام بطولة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه المقامة بماليزيا، ليبلغ مجموع الميداليات التي حققها المنتخب في البطولة أربع ميداليات فضيتين وبرونزيتين.



وقال نائب رئيس اتحاد الكراتيه أحمد الظفيري، إن المنتخب حقق في اليوم الأخير للبطولة المركز الثاني وفضية مسابقة (كاتا جماعي)، حيث مثل الفريق محمد الموسوي وسلمان الموسوي ومحمد حسين. كما حقق المركز الثالث وبرونزية مسابقة (كوميتيه جماعي) ومثل الفريق عبدالله شعبان وعمر القناعي ويوسف حاجيه وفهد العجمي وسلطان المطيري وأحمد المسفر ومحمد المجادي.



وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي للكراتيه قدم جائزة أفضل حكم عن منطقة غرب آسيا للحكم الدولي أحمد بستكي ضمن تكريم 5 حكام على مستوى القارة.