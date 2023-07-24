

يعقوب العوضي



قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة الطائرة تفويض نائب رئيس الاتحاد ناصر العنزي بالقيام بأعمال الرئيس خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قبول استقالة الرئيس السابق د.عبدالهادي الشبيب من منصبه. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الذي عقد مساء أمس في مقر الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، بحضور نائب الرئيس ناصر العنزي وامين السر العام للاتحاد عبدالله الغرير وامين السر المساعد نايف الخميلي والعضوين نايف الفيلكاوي وجاسم الفيلكاوي.



وعقب الاجتماع، صرح امين السر العام عبدالله الغرير بان مجلس الادارة وافق خلال الاجتماع على الاستقالة المقدمة من رئيس الاتحاد السابق د.عبدالهادي الشبيب ورفعها الى الجمعية العمومية للاتحاد لاتخاذ اللازم، وقرر المجلس حسب النظام الأساسي للاتحاد تفويض نائب الرئيس ناصر العنزي بالقيام بأعمال الرئيس خلال الفترة المقبلة.



وقال الغرير إن مجلس الادارة قرر تعيين اللاعب الدولي السابق يوسف الحمدان مديرا للمنتخبات الوطنية للعبة، كما تمت الموافقة على مشاركة منتخب الشباب تحت 19 سنة في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب المقرر اقامتها في السعودية خلال الفترة من 15 حتى 25 اغسطس المقبل.



وذكر الغرير ان مجلس الادارة اعتمد تشكيل الجهازين الفني والاداري لمنتخب الشباب بقيادة المدرب الوطني محمد عبدالرزاق ويساعده المدرب الوطني مشعل السبتي وعبدالله الريس اداريا للمنتخب.



من جانب اخر، بدا منتخب الشباب تدريباته اليومية امس الاول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في صباح السالم استعدادا لبطولة غرب اسيا للشباب بحضور 32 لاعبا تم اختيارهم كقائمة اولية للمنتخب وهم: عمر الرشيدي، عبدالعزيز كامل، عبدالرحمن الطرده، أحمد الحمدان، عبدالعزيز العنزي، خالد بوعركي، ناصر الصانع، حسن العامر «الكويت»، بدر العطار، فيصل الهاجري، حمد الهولي، وليد الشمري، مهدي حسن عبدالله «القادسية»، شاهين الشرهان، فارس العنزي «الساحل»، عبدالله وليد، راشد العوضي، ضحوي المطوطح، حسن الشرقاوي، أحمد المطيري «اليرموك»، حسن القطان، حمود المسعود، محمد الدوخي، محمد البنا، بندر الأحمد، صقر الشرهان «كاظمة»، على دشتي، فواز المشعل، براك الناصر، عباس علي، فيصل المسلم، حمود كنعان «العربي».