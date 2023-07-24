

ذكر تقرير إعلامي أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم يسعى إلى ضم المغربي الدولي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني.



وذكرت محطة «شبورت 1» الرياضية أن النادي البافاري أجرى محادثات مع الحارس المغربي (32 عاما)، ويعد بونو يعد الحارس الأول بلا منازع في إشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي، وذلك منذ عام 2020.



وكان بونو لم يشارك في مباراة تجريبية خاضها إشبيلية أمام هانزا روستوك من دوري الدرجة الثانية في ألمانيا أمس السبت وانتهت المباراة بخسارة إشبيلية بهدف مقابل هدفين.



ويواجه مركز حراسة المرمى في بايرن وضعا معقدا في الوقت الراهن إذ إن الحارس الدولي وقائد الفريق مانويل نوير لايزال مصابا، فيما ترددت أنباء عن رغبة الحارسين يان زومر، والكسندر نوبل في الرحيل عن النادي بسبب رفضهما الجلوس على مقعد البدلاء.



ويعتقد أن نوبل يجري مفاوضات واعدة مع نادي شتوتغارت، فيما ترددت أنباء عن وجود اتصالات بين السويسري زومر ونادي إنتر ميلان الإيطالي.



وترددت أنباء عن أن بايرن يجري محادثات أيضا مع أوليفر باومان حارس مرمى هوفنهايم، وكان باومان صرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تعليقا على هذه الأنباء أثناء وجوده في المعسكر التدريبي في النمسا قائلا: «علمت بالأنباء عن هذا، أتفهم التكهنات لأنني موجود في الدوري الألماني منذ فترة طويلة ولم يتبق في عقدي سوى عام واحد، لكنني غير منشغل بهذا الأمر في الوقت الحالي».