تعتبر بطولة ويمبلدون للتنس احدى أهم البطولات التي تقام بشكل سنوي، وهي ثالثة البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) والفوز بها «شرف عظيم» لما تحمله من صيت ومكانة عالية كونها أقدم بطولة في تاريخ اللعبة.



ولا ينعم اللاعبون المشاركون وحدهم بهذا الشرف، حيث يفخر الحكام بإشرافهم على تحكيم بطولة بهذا الحجم لما تحمله من مكانة وأهمية عالمية إضافة للتغطية التي يتم نقلها حول العالم، حيث شارك في بطولة هذا العام 507 حكام من 66 دولة حول العالم من بينهم ثلاثة حكام من الكويت لإدارة مباريات البطولة.



وحظي الحكم محمد الشطي بهذا الشرف حيث شارك في النسخة التي انتهت الشهر الجاري وتوج بلقب الرجال الإسباني كارلوس الكاراز على حساب الصربي نوفاك جوكوفيتش، وعبر عن فخره واعتزازه باختياره للمشاركة في البطولة التي وصل خلالها للأدوار النهائية على مستوى التحكيم.



وأبدى الشطي تشرفه بتمثيل الكويت في هذا المحفل الرياضي العالمي، مبينا أن اختياره ضمن حكام النخبة في بطولة مثل ويمبلدون 2023 «مصدر فخر كبير».



وذكر أن بدايته في التحكيم كانت في بطولات محلية ثم إقليمية في قطر والإمارات والبحرين عام 2007 حتى 2012 ومنها بطولات دولية للمحترفين، ثم انتقل لبطولات دولية أخرى في كرواتيا وتركيا عام 2014 ما جعله يكسب خبرة للتقديم على بطولات أكبر في عالم التنس.



وأضاف الشطي أن هذه التجارب كانت بوابة للتقديم على بطولة ويمبلدون 2023 في بريطانيا، حيث تم قبوله لأول مرة عام 2016 بالتصفيات التي تسبق البطولة الرئيسية وتعتبر جزءا من البطولة الرئيسية حيث شارك فيها ولا يزال، مبينا أنه تم اختياره لأول مرة للتحكيم مع حكام النخبة في البطولة الرئيسية في ويمبلدون عام 2021 وكانت ثاني مشاركة له في البطولة الرئيسية هذا العام.



وأفاد بأنه يوجد تقييم للحكام في جميع البطولات عامة وبطولة ويمبلدون خاصة، مشيرة الى أن هذا التقييم هو من يرشح المحكم للاستمرار في التحكيم للأدوار النهائية في البطولة.