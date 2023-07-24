واصل بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن هيمنته على بطولة هذا الموسم من سباقات الفورمولا واحد، مانحا فريقه ريد بول الفوز الثاني عشر تواليا في إنجاز قياسي، وذلك بعد إنهائه جائزة المجر الكبرى، الجولة الحادية عشرة، في الصدارة.



وبفوزه السابع تواليا والتاسع هذا الموسم والرابع والأربعين في مسيرته، ابتعد بطل العامين الماضيين في صدارة الترتيب العام عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريس الذي حل ثالثا خلف سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس.



وأهدى الهولندي فريقه ريد بول الفوز الثاني عشر تواليا امتدادا من الموسم الماضي، ليصبح صاحب الرقم القياسي بفارق انتصار عن الرقم الذي حققه فريق ماكلارين عام 1988.