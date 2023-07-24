قال قائد باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم البرازيلي ماركينيوس أمس في أوساكا، انه يأمل في ايجاد حل لعودة المهاجم كيليان مبابي المستبعد من الجولة الآسيوية للنادي الباريسي إلى المجموعة.



وشارك المدرب الجديد للنادي الإسباني لويس إنريكي بالمؤتمر الصحافي في فندق في مدينة أوساكا اليابانية، لكن من دون أن ينجح الصحافيون في طرح أسئلة عليه عن هذا الاستعداد بدون النجم الفرنسي المستبعد عن صفوف الفريق على خلفية وضعه التعاقدي.



وبعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن سفر الفريق إلى آسيا بغيابه، تدرب مبابي (24 عاما) مع الفريق الرديف في المركز التدريبي في بواسي بضواحي باريس.



وعلق المدافع البرازيلي على ما يحصل بالقول «الموضوع حساس»، ومبابي لاعب استثنائي، قوي للغاية، لكنه قرار أكبر منا نحن، وهو نابع من الإدارة».



وختم ماركينيوس قائلا: «نريد دائما أن يكون لدينا أفضل اللاعبين إلى جانبنا، وآمل أن نجد حلا جيدا حتى يكون جزءا من المجموعة ويساعدنا هذا الموسم».



ويضغط سان جرمان على بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف 2022 في قطر لتمديد عقده أو الموافقة على الانتقال هذا الصيف بدلا من المضي بعقده حتى نهايته هذا الموسم، كما يرغب قائد المنتخب الفرنسي، وبالتالي يكون قادرا على المغادرة بصفقة مجانية في يونيو 2024، من دون أي تعويض للنادي. ويلعب سان جرمان ضد النصر السعودي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثاء في أوساكا، في إطار جولتهما بين اليابان وكوريا الجنوبية.