حذرت «الحماية المدنية» أمس من احتمالات مرتفعة للغاية لاندلاع حرائق غابات فيما يقرب من نصف اليونان، بينما أجرت فرق الإسعاف «أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق» في جزيرة رودوس السياحية التي يجتاحها حريق كبير منذ أسبوع، على ما أفادت المتحدثة باسم الشرطة وكالة فرانس برس.



وقالت كونستانتيا ديموغليدو «إنها أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق (...) جرى كل شيء على ما يرام، والتزم الجميع وخصوصا السياح بتعليماتنا».



وأرغم الحريق نحو 30 ألف شخص على مغادرة منازلهم وفنادقهم في شرق الجزيرة الواقعة في أرخبيل دوديكانيسا في ذروة الموسم السياحي ونقلوا إلى المدارس والملاعب المغلقة. وأنشأت وزارة الخارجية اليونانية خلية أزمة في أثينا لتسهيل نقل السياح الأجانب إلى بلادهم.



وأوردت وكالة الأنباء اليونانية نقلا عن الشرطة أنه تم إجلاء نحو 19 ألف شخص من باب الاحتياط، بينهم 16 ألفا نقلوا برا وثلاثة آلاف بحرا.



واحتشد أفراد في مجموعات كبيرة في الشوارع تحت السماء المليئة بالدخان ويكسوها اللون الأحمر بانتظار نقلهم لمناطق آمنة، وتم إخلاء 12 بلدة من بينها ليندوس، إحدى الوجهات السياحية الرئيسية في الجزيرة.



وأوضح سائح بلجيكي يدعى سيدريك غيسيه لإذاعة إر تي بي إف العامة أنه اضطر إلى مغادرة فندقه مشيا بدون أن تحدد له وجهة بعدما تلقى رسائل نصية على هاتفه المحمول.



وروى للإذاعة أنه في الفندق «لم يكونوا حتى على علم، حملنا فقط بطاقات هوياتنا وبعض الماء وما يمكننا استخدامه لتغطية وجوهنا ورؤوسنا».