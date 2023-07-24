احتفلت المغنية والممثلة سيلينا غوميز بعيد ميلادها الـ 31 مع لفيف من الصديقات وعلى رأسهن پاريس هيلتون وكريستينا أغويليرا، وشاركت العديد من صور الاحتفال على صفحتها في انستغرام.



وقالت إن أكثر ما هي ممتنة له هو صندوق «رير امباكت» للصحة العقلية. وأضافت «بسببكم تمكنا من زيادة الوعي وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة العقلية للشباب. هذا هو شغفي الحقيقي في الحياة».



ودعت محبيها والراغبين في إهدائها، لأن يتبرعوا للصندوق، وكتبت «يستمر الناس في سؤالي عما أريده في يوم ميلادي، وأقول للجميع نفس الشيء من فضلكم لا تجلبوا لي أي شيء، ولكن إذا كنتم تريدون أن تفعلوا شيئا ليوم ميلادي فيرجى التبرع لصندوق رير امباكت لمساعدتنا في إحداث فرق».