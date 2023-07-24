عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن بدء إجراءات التسلّم الابتدائي لعقد إنشاء وإنجاز وصيانة عمارات وشقق السكن العمودي في الضاحية الاستثمارية بمشروع مدينة صباح الأحمد السكنية. وأضافت المؤسسة، في بيان صحافي، أنها شكلت لجنة مكونة من مهندسي المؤسسة من ذوي الاختصاص لمعاينة أعمال العقد بغرض التسلّم الابتدائي. وقالت ان التسلم الابتدائي لأعمال العقد يشمل 20 عمارة سكنية تحتوي على 390 شقة بالضاحية الاستثمارية للمدينة. وأشارت الى ان اللجنة ستعاين موقع المشروع والمباني الجاهزة يوم 31 الجاري، مؤكدة ضرورة تسهيل الأعمال الخدمية الخاصة بالمشروع لتسليم العقد وفق الجدول الزمني الخاص به.