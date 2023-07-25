تبنت أوكرانيا امس الهجــوم بمسيرتين على موسكو، واستهدفت كذلك شبه جزيرة القرم، فيما قصفت روسيا منطقة أوديسا الأوكرانية، وحذرت من انها تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ «اجراءات رد قاسية»، فيما اقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا لرفع الحد الأقصى لسن أفراد قوات الاحتياط 5 سنوات.



وقال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية، رفض الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس» ان الهجوم على موسكو «كان عملية خاصة لجهاز الاستخبارات العسكرية».



ولم تستهدف موسكو ومنطقتها بمسيرات منذ نحو ثلاثة أسابيع. وأعلن الجيش الروسي الذي ندد «بعمل إرهابي» أنه تم إسقاط المسيرتين وقد تحطمتا دون سقوط ضحايا.



من جهتها، حذرت وزارة الخارجية الروسية في بيان من اتخاذ «اجراءات رد قاسية».



وقالت في بيان «نعتبر هذه الأحداث بمنزلة لجوء جديد لأساليب إرهابية لترهيب السكان المدنيين»، متهمة الغربيين بـ «الوقوف خلف الأعمال الوقحة» التي تقوم بها كييف. وأضافت أن «روسيا الاتحادية تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ اجراءات رد قاسية». وأوضحت وكالة «تاس» الروسية أن إحدى المسيرتين تحطمت في شارع كومسومولسكي بروسبكت، قرب وزارة الدفاع الروسية، بينما أصابت الأخرى مركزا للأعمال في شارع ليخاتشيفا قرب أحد الشوارع الدائرية الرئيسة في موسكو.



ووفق وكالة «فرانس برس»، تضرر سقف مبنى وعدة آليات لقوات الأمن وشاحنات عناصر الإطفاء وكذلك سيارة إسعاف، وأغلقت الشرطة المنطقة.



وضربت مسيرة أخرى مركز الاعمال في حي ليخاتشيفا، وبثت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء لقطات فيديو لمركز الأعمال تظهر بعض الأضرار في الجزء العلوي من المبنى الكبير الذي تم إغلاق الطريق المؤدي إليه.



وقال الناطق باسم الكرملين للصحافيين ديمتري بيسكوف امس إنه تم اتخاذ «اجراءات» للدفاع عن موسكو وإن «كل المسيرات» أسقطت وإن روسيا ستواصل، في إطار الرد، «عمليتها العسكرية» في أوكرانيا.



على الجبهة، أعلنت كييف امس انها استعادت أكثر من 16 كلم2 من القوات الروسية في شرق وجنوب البلاد بعد نحو شهرين على بدء هجوم مضاد يهدف الى طرد القوات الروسية خارج أوكرانيا.



وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار للتلفزيون الأوكراني «خلال الأسبوع، وفي منطقة باخموت، تم تحرير اربعة كلم2، و12.6 كلم2» في الجنوب.



من جهته، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف امس انه يجب على روسيا أن تنتقي أهدافا غير عادية لضرباتها الانتقامية، ردا على هجمات كييف على منشآت مدنية.



ووفقا لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، قال مدفيديف على حسابه على تطبيق «تليغرام» إن «عدونا عاجز عن تحقيق نجاح على مدار هجومه المضاد، ما يعني أنه سيسعى لتحقيق انتصارات في مجال المعلومات. إنهم يجعلون العديد من المغفلين في أوكرانيا سعداء حقا، لاسيما الآن بعد اشتداد درجة التوتر في المجتمع الأوكراني».



وأضاف ان «هذا هو السبب في اختيار القوميين الأوكرانيين بشكل متزايد أهدافا مدنية سلمية لهجماتهم الحقيرة. يجب أن يكون الجميع مستعدا لذلك».



في غضون ذلك، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون لزيادة الحد الأقصى للسن بالنسبة لقوات الاحتياط.



وسيزيد القانون الحد الأقصى للسن لكل الرتب والفئات، بواقع خمس سنوات، وفقا لإعلان منشور على الموقع الرسمي للحكومة الروسية على الانترنت امس.



وبمقتضى القانون سيتم استدعاء الجنود والبحارة والرقباء من قوات الاحتياط حتى سن الخامسة والخمسين. وسيكون الحد الأقصى للسن بالنسبة للضباط حتى رتبة كابتن 60 عاما، بينما سيكون 65 عاما للضباط الأعلى رتبة.