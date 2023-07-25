رفع مصرف سورية المركزي سعر العملات الأجنبية أمام الليرة السورية، في النشرة الخاصة بـ «المصارف» الصادرة عنه للمرة الثالثة في غضون 3 أشهر، تزامنا مع الهبوط الحاد الذي تشهده قيمة الليرة، والتذبذب الحاد خلال اليومين الماضيين في السوق السوداء.



وبحسب النشرة الصادرة عن المصرف رفع سعر صرف الدولار بمقدار ألفي ليرة دفعة واحدة، حيث حددت نشرة الأمس سعر الصرف بـ 8542 ليرة سورية للدولار الواحد بدلا من 6532 ليرة، وسعر اليورو بـ 9502 بدلا من 7350 ليرة.

وتختص نشرة المصارف بالتصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية وجزء من الحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين أو «الاعتباريين»، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية، وأي شركة لديها حسابات بالقطع الأجنبي.

وسبق أن رفع المصرف، مطلع أبريل الماضي، سعر صرف الدولار في نشرة المصارف إلى 6532 ليرة سورية بعد أن كان 4522 ليرة. في المقابل أبقى المصرف على سعر الدولار بالنسبة للحوالات الشخصية والتصريف النقدي عند سعر 9900 ليرة للدولار الواحد.



وتوجد في سورية عدة نشرات لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة، ثلاث منها يعلن عنها بشكل يومي، هي السعر الرسمي، ونشرة «المصارف»، ونشرة «الحوالات والصرافة»، بالإضافة إلى سعر إضافي غير رسمي هو سعر «السوق السوداء».



أما في السوق الموازية فقد سجل الدولار تذبذبا، حيث بيع دولار دمشق بـ 12050 ليرة سورية انخفاضا من 12350 ليرة في اليوم السابق، بينما بيع في حلب بـ 12150 ليرة انخفاضا من 12500 ليرة في اليوم السابق بنسبة قاربت الـ 3%.