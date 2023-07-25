بيروت - أحمد منصور



زار المدير الجديد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - مكتب بيروت فواز العتيبي ترافقه مساعدته هبة الحسامي، نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وكان في استقباله النقيب جوزف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين وأمين الصندوق علي يوسف.



ورحب النقيب القصيفي بالعتيبي، وتمنى له التوفيق في «المهمة الجديدة التي انتدب إليها في بيروت»، مشيرا إلى «العلاقات الوطيدة والصديقة بين لبنان والكويت، وشعبي الدولتين، كما العلاقات التاريخية التي تربط صحافة البلدين منذ خمسينيات القرن المنصرم، حيث كان للصحافيين اللبنانيين الدور الكبير في نهضة الصحافة الكويتية التي كافأت خبراتهم بتوفير مقومات العيش الكريم لهم».



وأضاف القصيفي: «إن التواصل بين نقابة المحررين و«كونا» في العاصمة اللبنانية لم ينقطع يوما، بل ازداد رسوخا مع الوقت، خاصة أن طاقمها هم من الزملاء اللبنانيين ومنهم من ينتمي إلى النقابة ويلقون من إدارة الوكالة الرعاية اللائقة».



وختم القصيفي مجددا الترحيب بالعتيبي والحسامي، مؤكدا وجوب «تكثيف التعاون وتعزيزه لما فيه مصلحة البلدين وصحافتيهما وإعلامهما».



بدوره، أكد العتيبي «احترامه لنقابة محرري الصحافة اللبنانية التي تربطها بوزارة الإعلام الكويتية، و«كونا» علاقات قديمة، وهي مستمرة بالأخوة نفسها والتعاون إياه الذي لم ينقطع أبدا. وكرر احترامه للصحافة والإعلام في لبنان والعاملين في قطاعاتهما، ووقوف بلاده إلى جانب الصحافيين والإعلاميين اللبنانيين الذين يواجهون أوضاعا صعبة حاليا»، متمنيا «أن يعود لبنان الى سابق عهده من التعافي والتألق والحضور».



وختم: «ان ولايته في الوكالة ستتسم بتعاون نوعي مع نقابة المحررين والجسم الصحافي والإعلامي في لبنان من منطلق قومي وأخوي كان دائما هو الذي يميز علاقة الكويت بأشقائها العرب ولبنان منهم في المقدمة».