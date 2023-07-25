قالــت مرشحـــة مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية مشاعل الكليب: إن الصداقة كلمة كبيرة لا تتعلق بالروابط المحلية، بل تتجاوز ذلك إلى العالمية والدولية، مشيرة إلى أهمية تعزيز هذا الفكر في عقول وشخصية الأبناء من خلال اختيار الصديق الصدوق الناصح والمحب.



وأشارت إلى أنها من خلال تجربتها الواسعة تمتلك صديقات تجاوزن هذه الكلمة إلى الأخوة، داعية إلى التوسع في الصداقة وعدم اقتصارها على الأخوات في المنزل أو بنات العم أو الفريج نفسه.



وزادت أن تخصيص منظمة الأمم المتحدة يوما عالميا للصداقة أمر بالغ الأهمية لما يمثله هذا من قيمة إضافية ومد جسور التواصل والتعاون وتقوية وتعزيز النسيج المجتمعي، داعية إلى تطوير هذا المفهوم إلى أنشطة أوسع والاستفادة منه في غايات أكبر.