محمد راتب



أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن حصة البنزين المخصصة لرخص الصيد انتهت قبل انتهاء الشهر بأكثر من أسبوع، ما يجعل قوارب الصيد تتوقف عن نزول البحر، مطالبا بالإسراع في عودة حصة البنزين والديزل للصيادين كما كانت، خاصة أن صيد الروبيان يبدأ أول أغسطس، وسيزيد استهلاك الديزل للنجات، لافتا إلى أن الاتحاد تقدم بعدة بكتب رسمية للجهات المعنية لإعادة الحصة لما كانت عليه في كل موسم.



وبين الاتحاد السلبيات التي ستنشأ إذا استمر خفض حصة الديزل والبنزين خاصة أن اللنجات التي ستعمل في بداية الموسم تعتمد أساسا على الديزل لأنها تعمل بالجر الخلفي لصيد الروبيان وإذا استمر هذا الوضع فسيتوقف معظمها عن الصيد، مشيرا إلى أن أصحاب الرخص يحاولون حاليا سد النقص في العمالة وتجهيز مراكب الصيد ويواجهون جميع التحديات لتوفير المنتج المحلي في الأسواق.