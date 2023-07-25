أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2411/2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته. ونص القرار على إضافة كل من إدارة النقل البحري وإدارة التدقيق والجودة إلى الإدارات التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل التابعة لقطاع شؤون أمن المنافذ والحدود.



وجاء قرار النائب الأول بالتزامن مع قيام الإدارة العامة لخفر السواحل باستحداث مراكز لاستقبال معاملات المواطنين والمقيمين ذات الصلة للخدمات التي تقدمها إدارة النقل البحري في الفترة الصباحية من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا والفترة المسائية من الساعة 3:00 عصرا حتى الساعة 7:00 مساء خلال أيام العمل الرسمية.



وقالت وزارة الداخلية ان استحداث مركز الاستقبال ينطلق من استراتيجية المؤسسة الأمنية الرامية إلى تسهيل الخدمات المقدمة للجمهور ولضمان دقة الأداء وسرعة الإنجاز.