أعلن نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري أن مشروع «مصرف الأضاحي» استفادت منه 2000 أسرة متعففة خلال عيد الأضحى المبارك هذا العام.



وقال الأنصاري إن توزيع الأضاحي من الشعائر الإسلامية العظيمة وأحد أوجه الخير والعطاء في كوتينا الغالية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتحسين ظروفهم المعيشية، ورسم الفرحة والسرور في نفوس الأسر المتعففة والمحتاجين بمناسبة عيد لأضحى المبارك، مبينا أن مشروع «مصرف الأضاحي» يعد أحد أهم المشاريع الخيرية للبنك الكويتي للطعام والإغاثة.



وأكد أنه انطلاقا من دور البنك الخيري والإنساني والمجتمعي، وترسيخا للبرامج المتعددة التي يطلقها على مدار العام سيواصل البنك بذل الجهود بشكل مستمر لإطلاق المزيد من المشاريع الخيرية والإنسانية والمجتمعية والعمل على الوصول للكثير من الأسر المتعففة والمحتاجين.



ويمتلك بنك الطعام فريقا متكاملا لإدارة العمل الخيري واستقبال المتعففين للتعرف على احتياجاتهم من خلال www.kuwaitfoodbank.org بهدف تلبية جميع متطلباتهم والعمل على حل مشاكلهم اليومية.