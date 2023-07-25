بشرى شعبان



كشف رئيس نقابة العاملين بوزارة الشؤون يحيى الدوسري عن اجتماع عقده مع وكيل الوزارة بالتكليف عبدالعزيز المطيري لمتابعة الموضوعات التي تم عرضها من قبل مجلس إدارة النقابة في اجتماعات اللجنة المشتركة للمطالب العمالية خلال الفترة السابقة.



وقال الدوسري في تصريح صحافي إن وكيل الوزارة ابلغه بأنه اجتمع مع وكيل ديوان الخدمة المدنية ضياء القبندي وبحضور الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالوزارة د.بدر العدواني وتمت مناقشة جميع الموضوعات والاتفاق حسب رغبة وكيل الديوان على توجيه كتاب من «الشؤون» إلى «الخدمة المدنية» بما تمت مناقشته بشكل تفصيلي لدراسته وبحثه قبل الاجتماع الذي سيتم تحديده قريبا مع وكيل الديوان بحضور القطاعات المختصة.



وقدم الدوسري وأعضاء مجلس إدارة النقابة الشكر لوكيل الوزارة لاهتمامه بما تم طرحه وحرصه على إنجاز مطالب العاملين بالوزارة، مؤكدا أن مجلس الإدارة سوف يستمر في متابعة حقوق الموظفين، كاشفا عن ان المطالب هي: صرف بدل اضافي مستمر طوال السنة لبعض الإدارات وفق طبيعة عملهم ومعالجة بدل «النوبة أ» للموظفين والإشرافيين في بعض القطاعات، وكادر الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وصرف بدل موقع لبعض الإدارات وصرف بدل خطر، عدوى، ضوضاء لمن يعملون في إدارة الحضانات الخاصة، والنظر في قرار نقل من يعملون بالوحدات التابعة لإدارة الرعاية الأسرية والحاصلين على مسمى محاسب او قانوني، وصرف مكافأة مالية لمن يعملون في مجمع الوزارات ودور الرعاية الاجتماعية.